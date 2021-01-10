Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики попередили про снігопади й похолодання

Неділя, 10 січня 2021, 11:29
Фото: tportal.hr

В Україні у середині наступного тижня очікується сніг й відчутні морози, температура повітря місцями опуститься до -9°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозом синоптиків, в Україні в середу-четвер (13 та 14 січня) випаде сніг, на півдні та південному сході - сніг з дощем. Температура вночі 9° морозу, 14 січня на Сумщині до -10°, вдень 0-6° морозу.

У південній частині країни та Приазов'ї в середині тижня вночі до 6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У столичному регіоні також сніжитиме, температура вночі від -3° до -8°, вдень 1-6° морозу.

При цьому найближчими днями, у понеділок та вівторок, в Одеській області невеликий дощ з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях несуттєві опади у вигляді снігу.

Майже на всій території України вдень 11 січня буде близько нуля, а вночі незначний мороз до -5°.

Прогноз погоди на понеділок, 11 січня
Прогноз погоди на понеділок, 11 січня

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN

Коронавірус: більше 5 тисяч нових заражень за день, 99 людей померли

фотоУ США почався суд над "шаманом" та іншими знаковими нападниками на Капітолій

Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз вакцини від Covid

відеоКривонос розповів про нереалізований план витіснення РФ з Криму

відеоЦього тижня кількість заражень Covid почне рости – МОЗ

Усі новини...
погода
В Україну йде справжня зима
Найближчими днями Україна снігу не дочекається
На дорогах України ожеледиця й налипання мокрого снігу – ДСНС
Останні новини
12:29
Порушення правил продажу ялинок: Держекоінспекція нарахувала майже півмільйона збитків
12:14
У Києві сотні нових заражень Covid та 10 летальних випадків
11:53
У Німеччині кількість смертей від коронавірусу перевищила 40 тисяч
11:29
мапаСиноптики попередили про снігопади й похолодання
10:41
Полум'я на місці вибуху магістрального газопроводу згасло
10:23
Tesla може до 2022 року почати випускати новий електромобіль за $25 тисяч — ЗМІ
09:50
Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN
09:13
фотоВ Індонезії знайшли уламки літака Sriwajaya Air та рештки тіл
08:52
Apple та Amazon слідом за Google видалили додаток Parler
08:23
Коронавірус: більше 5 тисяч нових заражень за день, 99 людей померли
Усі новини...