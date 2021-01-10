Синоптики попередили про снігопади й похолодання

В Україні у середині наступного тижня очікується сніг й відчутні морози, температура повітря місцями опуститься до -9°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозом синоптиків, в Україні в середу-четвер (13 та 14 січня) випаде сніг, на півдні та південному сході - сніг з дощем. Температура вночі 9° морозу, 14 січня на Сумщині до -10°, вдень 0-6° морозу.

У південній частині країни та Приазов'ї в середині тижня вночі до 6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У столичному регіоні також сніжитиме, температура вночі від -3° до -8°, вдень 1-6° морозу.

При цьому найближчими днями, у понеділок та вівторок, в Одеській області невеликий дощ з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях несуттєві опади у вигляді снігу.

Майже на всій території України вдень 11 січня буде близько нуля, а вночі незначний мороз до -5°.