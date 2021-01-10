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Синоптики предупредили про снегопады и похолодание

Воскресенье, 10 января 2021, 11:29
Фото: tportal.hr

В Украине в середине следующей недели ожидается снег и ощутимые морозы, температура воздуха местами опустится до -9°.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: По прогнозу синоптиков, в Украине в среду-четверг (13 и 14 января) выпадет снег, на юге и юго-востоке - снег с дождем. Температура ночью 9° мороза, 14 января на Сумщине до -10 °, днем ​​0-6° мороза.

В южной части страны и на Приазовье в середине недели ночью до 6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла.

В столичном регионе также будет идти снег, температура ночью от -3° до -8°, днем ​​1-6° мороза.

При этом в ближайшие дни, в понедельник и вторник, в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах, а также в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях несущественные осадки в виде снега.

Почти на всей территории Украины днем ​​11 января будет около нуля, а ночью незначительный мороз до -5°.

Прогноз погоды на понедельник, 11 января
Прогноз погоды на понедельник, 11 января

Украинская правда
Темы: погода


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