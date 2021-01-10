Після штурму Капітолія в Берліні посилено безпеку Бундестагу

Після штурму Капітолія у Вашингтоні було посилено безпеку німецького Бундестагу.

Про це повідомив тижневик Bild am Sonntag з посиланням на лист глави німецького парламенту до законодавців, пише "Європейська правда".

"Поліція Берліна домовилася про посилення своїх сил навколо будівлі Бундестагу", - наводить видання слова Вольфганга Шойбле у листі до депутатів.

Прессекретар Бундестагу підтвердила, що Шойбле написав депутатам про поточну ситуацію, але відмовилася надати детальну інформацію про зміст листа.

Шойбле також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням надати доповідь про насильство у Вашингтоні. Він заявив, що уточнить у федерального уряду та влади федеральної землі Берлін, які висновки слід зробити для безпеки Бундестагу.

Розлючені прихильники президента США Дональда Трампа 6 січня у середу увірвались у вашингтонський Капітолій. У результаті заворушень загинули 5 людей, у тому числі співробітник поліції.