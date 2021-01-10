Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після штурму Капітолія в Берліні посилено безпеку Бундестагу

Неділя, 10 січня 2021, 14:41
Після штурму Капітолія в Берліні посилено безпеку Бундестагу

Після штурму Капітолія у Вашингтоні було посилено безпеку німецького Бундестагу.

Про це повідомив тижневик Bild am Sonntag з посиланням на лист глави німецького парламенту до законодавців, пише "Європейська правда".

"Поліція Берліна домовилася про посилення своїх сил навколо будівлі Бундестагу", - наводить видання слова Вольфганга Шойбле у листі до депутатів.

Прессекретар Бундестагу підтвердила, що Шойбле написав депутатам про поточну ситуацію, але відмовилася надати детальну інформацію про зміст листа.

Шойбле також звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням надати доповідь про насильство у Вашингтоні. Він заявив, що  уточнить у федерального уряду та влади федеральної землі Берлін, які висновки слід зробити для безпеки Бундестагу.

Розлючені прихильники президента США Дональда Трампа 6 січня у середу увірвались у вашингтонський Капітолій. У результаті заворушень загинули 5 людей, у тому числі співробітник поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: