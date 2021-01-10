После штурма Капитолия в Берлине усилена безопасность Бундестага

После штурма Капитолия в Вашингтоне была усилена безопасность немецкого Бундестага.

Об этом сообщил еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на письмо президента немецкого парламента к законодателям, пишет "Европейская правда".

"Полиция Берлина договорилась об усилении своих сил вокруг здания Бундестага", - приводит издание слова Вольфганга Шойбле в письме к депутатам.

Пресс-секретарь Бундестага подтвердила, что Шойбле написал депутатам о текущей ситуации, но отказалась предоставить подробную информацию о содержании письма.

Шойбле также обратился в Министерство иностранных дел с просьбой предоставить доклад о насилии в Вашингтоне. Он заявил, что уточнит у федерального правительства и власти федеральной земли Берлин, какие выводы следует сделать для безопасности Бундестага.

Разъяренные сторонники президента США Дональда Трампа 6 января в среду ворвались в вашингтонский Капитолий. В результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе сотрудник полиции.