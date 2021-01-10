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"Наступними будете ви": Лукашенко застеріг Росію

Неділя, 10 січня 2021, 16:17

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито Захід виступив проти Республіки з метою підібратися до Росії.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю каналу "Росія 1", якого цитує "Дождь"

Деталі: Він вважає, що західні країни почали "хрестовий похід" проти Білорусі, щоб ближче підібратися до Росії.

Пряма мова: "Майте на увазі, наступними будете ви. Не розслабляйтеся".

Додатково: На думку білоруського керманича, за лідером опозиції Світланою Тихановською стоять спецслужби Литви і Польщі, і вони нібито фінансують її, "визначають і направляють", а керують такими процесами Сполучені Штати.

Він додав, що у "росіян і білорусів - відповідних людей - єдина думка, що цим заправляють США". Яких саме "відповідних людей" він мав на увазі, Лукашенко не уточнив.

Теми: ЛукашенкоРосіяСША


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