"Следующие будете вы": Лукашенко предостерег РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы Запад выступил против Республики с целью подобраться к России.

Источник: Лукашенко в интервью каналу "Россия 1", которого цитирует "Дождь"

Детали: Он считает, что западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы ближе подобраться к России.

Прямая речь: "Имейте в виду, следующие будете вы. Не расслабляйтесь".

Дополнительно: По мнению белорусского руководителя, за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши, и они якобы финансируют ее, "определяют и направляют", а управляют такими процессами Соединенные Штаты.

Он добавил, что у "россиян и белорусов — соответствующих людей — единое мнение, что этим заправляют США". Каких именно "соответствующих людей", Лукашенко не уточнил.