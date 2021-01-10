У ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

У неділю в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Джерело: поліція Харківщини, Новости N, Полтавщина

Деталі: Як повідомила поліція Харківської області, акції протесту проти зростання тарифів пройшли у Харкові та 13 районах: Балаклійському, Харківському, Зміївському, Вовчанському, Нововодолазькому, Чугуївському, Дергачівському, Лозівському, Богодухівському, Ізюмському, Золочівському, Валківському і Барвінківському.

Так, близько 50 мешканців Балаклеї перекрили рух транспорту на пішохідному переході в районі перехрестя вулиць Центральної та Соборної.

У місті Люботин на площі Соборній майже 150 учасників акції підписали петицію проти підвищення тарифів. Також 15 місцевих мешканців майже пів години перекривали рух транспорту по пішохідному переходу на трасі "Київ – Харків – Довжанський".

У Зміївському райони акції протесту пройшли у місті Зміїв, селищі Слобожанське та селах Таранівка і Лиман.

Біля Вовчанської РДА в мітингу проти підвищення цін на комунальні послуги взяли участь понад 70 громадян. Близько сорока хвилин рух транспорту по вулиці Соборній був обмежений.

Також акції протесту біля райдержадміністрацій пройшли у Новій Водолазі, Чугуєві, Дергачах, Лозовій, Богодухові, Ізюмі, Золочеві, на майданчику перед ЦНАП у Мерефі, на центральній площі у Валках, перед міською радою у місті Барвінкове, а також біля Харківської міської ради.

Загалом у масових заходах взяли участь понад 1000 учасників. Охорону публічного порядку здійснювали понад 220 поліцейських.

Інформація про події зареєстрована в Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції.

Разом з тим, у Полтаві через акцію протесту проти зростання тарифів перекрито рух трасою Київ-Харків, пише місцеве видання "Полтавщина".

Поліція частково обмежила рух трасою близько 11:00 – проїзд заборонений вулицею Київське Шосе зі сторони Харкова до вулиці Грушевського.

Полтавщина

Як пояснив прес-секретар патрульної поліції Полтавщини Руслан Возниця, рух обмежили через акцію протесту, яка проходить на вул. Київське Шосе.

Близько 20 мітингувальників протестують проти нових тарифів на газ та за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються по пішохідному переході.

9 січня на площі перед Полтавською ОДА та поблизу Полтавської міськради також відбулися мітинги проти тарифів на газ, в яких взяли участь близько 200 мітингувальників. 11 січня зібрання перед ПОДА відновиться для вручення вимог представникам президентської вертикалі.

Водночас на головній площі Миколаєва в неділю також пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на електроенергію, газ і воду, пише "Новости N".

Біля входу до будівлі Миколаївської міської ради зібралося понад 100 місцевих жителів, які вимагають не підвищувати ціни на комунальні послуги.

Постоявши півгодини біля мерії, учасники акції протесту вирішили перекрити Інгульський міст. На проспекті Героїв України (Сталінграда) з боку мікрорайону Тернівка утворився автомобільний затор.

Пізніше поліцейським вдалося розігнати натовп мітингувальників, які перекрили міст. Однак люди повернулися на Соборну площу, щоб зібрати підписи і домовитися про подальші акції протесту.

Що передувало: З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.