У ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

У неділю в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Джерело: поліція Харківщини, Новости N, Полтавщина

Деталі: Як повідомила поліція Харківської області, у селищі Високий Харківського району на трасі "Харків – Сімферополь" близько 50 місцевих мешканців перекрили рух транспорту на пішохідному переході на знак протесту проти зростання тарифів.

Охорону публічного порядку здійснювали понад 15 поліцейських. Було забезпечено відвід транспорту через об’їзні дороги.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1.

Разом з тим, у Полтаві через акцію протесту проти зростання тарифів перекрито рух трасою Київ-Харків, пише місцеве видання "Полтавщина".

Поліція частково обмежила рух трасою близько 11:00 – проїзд заборонений вулицею Київське Шосе зі сторони Харкова до вулиці Грушевського.

Полтавщина

Як пояснив прес-секретар патрульної поліції Полтавщини Руслан Возниця, рух обмежили через акцію протесту, яка проходить на вул. Київське Шосе.

Близько 20 мітингувальників протестують проти нових тарифів на газ та за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються по пішохідному переході.

9 січня на площі перед Полтавською ОДА та поблизу Полтавської міськради також відбулися мітинги проти тарифів на газ, в яких взяли участь близько 200 мітингувальників. 11 січня зібрання перед ПОДА відновиться для вручення вимог представникам президентської вертикалі.

Водночас на головній площі Миколаєва в неділю також пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на електроенергію, газ і воду, пише "Новости N".

Біля входу до будівлі Миколаївської міської ради зібралося понад 100 місцевих жителів, які вимагають не підвищувати ціни на комунальні послуги.

Постоявши півгодини біля мерії, учасники акції протесту вирішили перекрити Інгульський міст. На проспекті Героїв України (Сталінграда) з боку мікрорайону Тернівка утворився автомобільний затор.

Пізніше поліцейським вдалося розігнати натовп мітингувальників, які перекрили міст. Однак люди повернулися на Соборну площу, щоб зібрати підписи і домовитися про подальші акції протесту.

Що передувало: З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.