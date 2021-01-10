В ряде регионов протестуют против повышения тарифов

В воскресенье в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Источник: полиция Харьковской области, Новости N, Полтавщина

Детали: Как сообщила полиция Харьковской области, акции протеста против роста тарифов прошли в Харькове и 13 районах области: Балаклейском, Харьковском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском и Барвенковском.

Так, около 50 жителей Балаклеи перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Центральной и Соборной.

В городе Люботин на площади Соборной почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. Также 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе "Киев - Харьков - Довжанский".

В Змиевском районе акции протеста прошли в городе Змиев, поселке Слобожанское и селах Тарановка и Лиман.

Возле Волчанской РГА в митинге против повышения цен на коммунальные услуги приняли участие более 70 граждан. Около сорока минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.

Также акции протеста у райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦНАП в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед городским советом в городе Барвенково, а также у Харьковского городского совета.

Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 1000 участников. Охрану общественного порядка осуществляли более 220 полицейских.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.

Вместе с тем, в Полтаве из-за акции протеста против роста тарифов перекрыто движение по трассе Киев-Харьков, пишет местное издание "Полтавщина".

Полиция частично ограничила движение по трассе около 11:00 – проезд запрещен улице Киевское шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

Полтавщина

Как пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Полтавщины Руслан Возница, движение ограничили из-за акции протеста, которая проходит на ул. Киевское шоссе.

Около 20 митингующих протестуют против новых тарифов на газ и за его транспортировку. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу.

9 января на площади перед Полтавской ОГА и вблизи Полтавского горсовета также прошли митинги против тарифов на газ, в которых приняли участие около 200 митингующих. 11 января собрание перед ПОДА восстановится для вручения требований представителям президентской вертикали.

В то же время, на главной площади Николаева в воскресенье также прошла акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию, газ и воду, пишет "Новости N".

Возле входа в здание Николаевского городского совета собралось более 100 местных жителей, которые требуют не повышать цены на коммунальные услуги.

Постояв около получаса у мэрии, участники акции протеста решили перекрыть Ингульский мост. На проспекте Героев Украины (Сталинграда) со стороны микрорайона Терновка образовывалась автомобильна пробка.

Позже полицейским удалось разогнать толпу митингующих, перекрывших мост. Однако люди вернулись на Соборную площадь, чтобы собрать подписи и договориться о последующих акциях протеста.

Что предшествовало: С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку.