Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Чехії порівняв штурм Капітолія з Майданом

Неділя, 10 січня 2021, 17:12

Президент Чехії Мілош Земан у неділю порівняв заворушення в американському Капітолії з Майданом і заявив, що негативно ставиться до революційних подій. 

Про це він сказав в інтерв'ю Blesk, повідомляє "Європейська правда".

"Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома", - прокоментував президент Чехії штурм Капітолія прихильниками Трампа. 

Земан поклав відповідальність за вашингтонські події на президента США, який відмовився визнавати результати виборів.

"Дональд Трамп не визнав поразки... але, що ще гірше, він кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість з яких були його послідовниками. Це боягузтво політика, що відходить", - продовжив чеський президент. 

За словами Земана, в минулому було багато політиків, які спочатку вселяли надію, а потім розчаровували. "Але я дійсно не можу згадати - хоча такі випадки, безумовно, були в історії, їх точно не було в американській історії - жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", - додав Земан.

В минулому президент Чехії називав Майдан "лігвом бандерівців" та заявляв, що Україні потрібен не Майдан, а вибори.

Теми: ЧехіяСШАМайдан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

оновленоУ ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

"Наступними будете ви": Лукашенко застеріг Росію

Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще при Януковичі – екс-спецпризначенець

Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN

Усі новини...
Чехія
Австрія закриває кордони з Чехією та Словаччиною
У Чехії – вдруге понад 17 тисяч заражень і знову рекорд
У Чехії щеплення від коронавірусу буде доступним для всіх бажаючих з 1 лютого
Останні новини
21:03
Новини економіки: скасування знижок і референдум щодо продажу землі
20:41
Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука
20:14
Макрон і Путін поговорили перед візитом Пашиняна і Алієва до Москви
20:08
У неділю на Донбасі майже тиша
19:49
Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню
18:46
Посол критикує Берлін за меморіал лише польським жертвам нацизму
18:29
Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"
18:09
У Польщі щеплено вже 200 тисяч людей, друга вакцина на підході
17:57
Ковзанки і атракціони у Києві можуть працювати під час карантину
17:40
Українці у грудні купили рекордний обсяг валюти
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!