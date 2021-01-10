Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с Майданом

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье сравнил беспорядки в американском Капитолии с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

Об этом он сказал в интервью Blesk, сообщает "Европейская правда".

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.

Земан возложил ответственность за вашингтонские события на президента США, который отказался признавать результаты выборов.

"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

По словам Земана, в прошлом было много политиков, которые сначала внушали надежду, а потом разочаровывали. "Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.

В прошлом президент Чехии называл Майдан "логовом бандеровцев" и заявлял, что Украине нужен не Майдан, а выборы.