Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с Майданом

Воскресенье, 10 января 2021, 17:12

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье сравнил беспорядки в американском Капитолии с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

Об этом он сказал в интервью Blesk, сообщает "Европейская правда".

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.

Земан возложил ответственность за вашингтонские события на президента США, который отказался признавать результаты выборов.

"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

По словам Земана, в прошлом было много политиков, которые сначала внушали надежду, а потом разочаровывали. "Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.

В прошлом президент Чехии называл Майдан "логовом бандеровцев" и заявлял, что Украине нужен не Майдан, а выборы.

Темы: ЧехияСШАМайдан


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ ряде регионов протестуют против повышения тарифов

"Следующие будете вы": Лукашенко предостерег РФ

О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали еще при Януковиче – экс-спецназовец

Вероятное отстранение Трампа: Пенс может взять власть в свои руки – CNN

Коронавирус: больше 5 тысяч новых заражений за день, 99 человек умерли

фотоВ США начался суд над "шаманом" и другими знаковыми штурмовиками Капитолия

Все новости...
Чехия
Австрия закрывает границы с Чехией и Словакией
В Чехии – во второй раз более 17 тысяч заражений и снова рекорд
В Чехии прививки от коронавируса будут доступны для всех желающих с 1 февраля
Последние новости
18:09
В Польше привито уже 200 тысяч человек, вторая вакцина на подходе
17:57
Катки и аттракционы в Киеве могут работать во время карантина
17:40
Украинцы в декабре купили рекордный объем валюты
17:34
В Киеве организовали цепь солидарности с белорусами
17:12
Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с Майданом
17:07
Таможня Финляндии продаст свои биткоины стоимостью 60 млн евро
16:27
фото, видеоВ ряде регионов протестуют против повышения тарифов
16:17
"Следующие будете вы": Лукашенко предостерег РФ
15:41
После штурма Капитолия в Берлине усилена безопасность Бундестага
15:25
Путин заявляет, что "Спутник V" эффективен, но сам до сих пор им не привился
Все новости...