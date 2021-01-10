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У Києві утворили ланцюг солідарності з білорусами

Неділя, 10 січня 2021, 16:34
У Києві утворили ланцюг солідарності з білорусами
Укрінформ

Близько пів сотні активістів у Києві на Майдані Незалежності організували ланцюг солідарності з білорусами, які виходять на акції протесту в Мінську та інших білоруських містах.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Люди з біло-червоно-білими прапорами вишикувались у центрі української столиці вздовж вулиці Хрещатик з боку Головпоштамту.

Як розповів один з учасників акції, громадянин Білорусі Юрій Щучко, щонеділі у Києві проходять подібні акції солідарності, коли учасники йдуть маршем до посольства Республіки Білорусь в України, проте, зважаючи на посилення українською владою карантинних обмежень, нині вирішили влаштувати саме "ланцюг солідарності".

Пряма мова: "Зазвичай ми щонеділі зустрічаємось на Майдані і йдемо до нашого білоруського посольства на вулицю Коцюбинського, 3. Але оскільки зараз локдаун, ми вирішили просто організувати ланцюг солідарності по всіх параметрах, яке встановлює українське законодавство до заходів: бачите, усі стоять через 1,5 метра, в масках".

 

Деталі: Сам Щучко розповів, що влітку брав участь у протестах у Білорусі, але був затриманий. За його словами, проти нього порушили кілька адміністративних і кримінальних справ, тому в кінці серпня приїхав до України й наразі мешкає тут.

 

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївакціїБілорусь
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