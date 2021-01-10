В Киеве организовали цепь солидарности с белорусами

Около полусотни активистов в Киеве на Майдане Независимости организовали цепь солидарности с белорусами, которые выходят на акции протеста в Минске и других белорусских городах.

Источник: Укринформ

Детали: Люди с бело-красно-белыми флагами выстроились в центре украинской столицы по улице Крещатик со стороны Главпочтамта.

Как рассказал один из участников акции, гражданин Беларуси Юрий Щучко, еженедельно в Киеве проходят подобные акции солидарности, когда участники идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине, однако, учитывая усиление украинской властью карантина, сейчас решили устроить именно "цепь солидарности".

Прямая речь: "Обычно мы еженедельно встречаемся на Майдане и идем к нашему белорусского посольству на улицу Коцюбинского, 3. Но поскольку сейчас локдаун, мы решили просто организовать цепь солидарности со всеми параметрами, которые устанавливает украинское законодательство к мероприятиям: видите, все стоят через 1,5 метра, в масках".

Детали: Сам Щучко рассказал, что летом участвовал в протестах в Беларуси, но был задержан. По его словам, против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа приехал в Украину и сейчас живет здесь.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности.