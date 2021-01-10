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У Польщі щеплено вже 200 тисяч людей, друга вакцина на підході

Неділя, 10 січня 2021, 17:09
У Польщі щеплено вже 200 тисяч людей, друга вакцина на підході

Польща, яка наразі проводить вакцинацію препаратом Pfizer/Biontech, наступного тижня очікує отримату перші дози американської вакцини Moderna. 

Про це оголосив Міхал Кучмеровскі, президент Агентства матеріальних резервів, яке займається розподілом вакцин по країні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

За його словами, у понеділок очікується ще одна поставка вакцини Pfizer/Biontech, 360 тисяч доз. У вівторок же має надійти перша порція вакцини Moderna - 29 000 доз.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) опублікувало в середу свій позитивний висновок про дозвіл застосовувати вакцину компанії Moderna в ЄС.

Після доставки першої партії препаратів Moderna у вівторок Польща через два тижні очікує ще на близько 40 тисяч доз. Крім того, Moderna планує доставити приблизно 400 тисяч доз у лютому та 360 тисяч доз у березні.

"До кінця першого кварталу ми очікуємо приблизно на 840 тисяч доз вакцини Moderna", - додав Кучмеровскі.

За даними канцелярії прем'єр-міністра Польщі в неділю, 697 320 доз вакцини вже були доставлені в Польщу, вакциновано 200 022 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщавакцинаціякоронавірус
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