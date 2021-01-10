Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше привито уже 200 тысяч человек, вторая вакцина на подходе

Воскресенье, 10 января 2021, 17:09
В Польше привито уже 200 тысяч человек, вторая вакцина на подходе

Польша, которая сейчас проводит вакцинацию препаратом Pfizer/Biontech, на следующей неделе ожидает получить первые дозы американской вакцины Moderna.

Об этом объявил Михал Кучмеровски, президент Агентства материальных резервов, которое занимается распределением вакцин по стране, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

По его словам, в понедельник ожидается еще одна поставка вакцины Pfizer/Biontech, 360 000 доз. Во вторник должна поступить первая порция вакцины Moderna - 29 000 доз.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало в среду свое положительное заключение о разрешении применять вакцину компании Moderna в ЕС.

После доставки первой партии препаратов Moderna во вторник Польша через две недели ожидает еще приблизительно 40 000 доз. Кроме того, Moderna планирует доставить примерно 400 000 доз в феврале и 360 000 доз в марте.

"До конца первого квартала мы ожидаем примерно на 840 000 доз вакцины Moderna", - добавил Кучмеровски.

По данным канцелярии премьер-министра Польши в воскресенье, 697 320 доз вакцины уже были доставлены в Польшу, вакцинировано 200 022 человека.

Темы: Польшавакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Польша
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Моравецкий о Туске в двух словах: "Иуда, проходимец, мошенник, лжец и балагур"
В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: