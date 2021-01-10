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В Польше привито уже 200 тысяч человек, вторая вакцина на подходе

Воскресенье, 10 января 2021, 18:09

Польша, которая сейчас проводит вакцинацию препаратом Pfizer/Biontech, на следующей неделе ожидает получить первые дозы американской вакцины Moderna.

Об этом объявил Михал Кучмеровски, президент Агентства материальных резервов, которое занимается распределением вакцин по стране, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

По его словам, в понедельник ожидается еще одна поставка вакцины Pfizer/Biontech, 360 000 доз. Во вторник должна поступить первая порция вакцины Moderna - 29 000 доз.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало в среду свое положительное заключение о разрешении применять вакцину компании Moderna в ЕС.

После доставки первой партии препаратов Moderna во вторник Польша через две недели ожидает еще приблизительно 40 000 доз. Кроме того, Moderna планирует доставить примерно 400 000 доз в феврале и 360 000 доз в марте.

"До конца первого квартала мы ожидаем примерно на 840 000 доз вакцины Moderna", - добавил Кучмеровски.

По данным канцелярии премьер-министра Польши в воскресенье, 697 320 доз вакцины уже были доставлены в Польшу, вакцинировано 200 022 человека.

Темы: Польшавакцинациякоронавирус


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