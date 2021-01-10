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Макрон і Путін поговорили перед візитом Пашиняна і Алієва до Москви

Неділя, 10 січня 2021, 20:14

Президент РФ Владімір Путін у неділю обговорив по телефону з президентом Франції Еммануелем Макроном майбутню тристоронню зустріч щодо Карабаху 11 січня в Москві.

Про це повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Відзначається, що розмова відбулася "в рамках координації дій співголів Мінської групи ОБСЄ".

У Кремлі заявили, що президент Франції висловив підтримку зусиллям Росії зі сприяння нагірно-карабаському врегулюванню. 

"Акцентована важливість невідкладного надання гуманітарної допомоги постраждалому від зіткнень населенню - в тому числі по лінії профільних міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Раніше в неділю стало відомо, що 11 січня в Москві Путін зустрінеться з лідерами Азербайджану і Вірменії, аби обговорити ситуацію в Нагірному Карабаху.

У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху.

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Теми: ФранціяРосіяПутінАзербайджанВірменія


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