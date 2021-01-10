Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон і Путін поговорили перед візитом Пашиняна і Алієва до Москви

Неділя, 10 січня 2021, 19:14
Макрон і Путін поговорили перед візитом Пашиняна і Алієва до Москви

Президент РФ Владімір Путін у неділю обговорив по телефону з президентом Франції Еммануелем Макроном майбутню тристоронню зустріч щодо Карабаху 11 січня в Москві.

Про це повідомила пресслужба Кремля, пише "Європейська правда".

Відзначається, що розмова відбулася "в рамках координації дій співголів Мінської групи ОБСЄ".

У Кремлі заявили, що президент Франції висловив підтримку зусиллям Росії зі сприяння нагірно-карабаському врегулюванню. 

"Акцентована важливість невідкладного надання гуманітарної допомоги постраждалому від зіткнень населенню - в тому числі по лінії профільних міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Раніше в неділю стало відомо, що 11 січня в Москві Путін зустрінеться з лідерами Азербайджану і Вірменії, аби обговорити ситуацію в Нагірному Карабаху.

У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Читайте також:  Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяПутінАзербайджанВірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: