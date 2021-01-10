Макрон и Путин поговорили перед визитом Пашиняна и Алиева в Москву

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном будущую трехстороннюю встречу по Карабаху 11 января в Москве.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что разговор состоялся "в рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

В Кремле заявили, что президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию.

"Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от столкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье стало известно, что 11 января в Москве Путин встретится с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

В ноябре Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.