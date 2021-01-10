"Британський" коронавірус уже є і в Росії

У Росії виявлено штам британського варіанту коронавірусу.

Джерело: глава Росспоживнагляду Анна Попова в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", пише "Інтерфакс"

Деталі: За словами Попової, в Росспоживнагляді ще в кінці минулого року знали те, що в Росії є інфіковані "британським" штамом коронавірусу.

Пряма мова: "З кінця листопада до 22 грудня, коли авіасполучення було припинено, до Росії прилетіли з Великобританії трохи більше 7 тисяч людей, у 32 осіб з них був виявлений вірус після повернення в результаті такого щільного моніторингу".

"Ми знайшли їх усіх, у них у всіх був відібраний матеріал. Ми вже до кінця минулого року побачили, що у нас є варіант того самого штаму з Великобританії, який викликає стільки сьогодні тривог".

Деталі: Глава Росспоживнагляду додала, що новий "британський" штам коронавірусу не є більш небезпечним, але він може бути більш заразним.

Вона стверджує, що, за даними відомства, системи ПЛР-діагностики, які застосовуються в Росії та зареєстровані в РФ вакцини ефективні і щодо цього штаму.