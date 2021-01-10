"Британский" коронавирус уже есть и в России

В России обнаружен штамм британского варианта коронавируса.

Источник: глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1", пишет "Интерфакс"

Детали: По словам Поповой, в Роспотребнадзоре еще в конце прошлого года знали том, что в России есть заразившийся "британским" штаммом коронавируса.

Прямая речь: "С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Россию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек, у 32 человек из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении в результате такого плотного мониторинга".

"Мы нашли их всех, у них у всех был отобран материал. Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог".

Детали: Глава Роспотребнадзора добавила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

Она утверждает, что, по данным ведомства, применяемые в России системы ПЦР-диагностики и зарегистрированные в РФ вакцины эффективны и в отношении этого штамма.