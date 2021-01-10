На локальні протести в Мінську вийшло близько тисячі людей – ЗМІ

У Мінську в неділю пройшло більше десятка локальних акцій протесту, в яких взяло участь близько тисячі осіб.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Акції почалися вранці у різних частинах міста з використанням національної біло-червоно-білої символіки.

Однією з перших стала акція в Серебрянці, де люди збиралися у темряві.

Під час маршів люди скандували: "У рік бика без пацюка!", "Віримо! Можемо! Переможемо!", "Хай живе Білорусь!".

Марші, пікети і флешмоби пройшли також у Бресті, Вітебську, Гродно, Могильові, Молодечно, Новогрудку та інших населених пунктах Білорусі.

Волонтери ініціативи "Списки затриманих" повідомляють про 19 затриманих під час акцій протесту.

Як нагадує видання, вже понад місяць люди не проводили в Мінську масових акцій з міркувань безпеки. Силовики не встигають розігнати дворові акції, які не контролюються з одного центру. Зараз затриманих мало, станції метро не закриті, мобільний інтернет працює.