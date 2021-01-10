На локальные протесты в Минске вышло около тысячи человек – СМИ

В Минске в воскресенье прошло более десятка локальных акций протеста, в которых приняло участие около тысячи человек.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Детали: Акции начались утром в разных частях города с использованием национальной бело-красно-белой символики.

Одной из первых стала акция в Серебрянке, где люди собирались в темноте.

Во время маршей люди скандировали: "В год быка без крысы (пацюка – ред.)!", "Верим! Можем! Победим!", "Да здравствует Беларусь!".

Марши, пикеты и флешмобы прошли также в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Молодечно, Новогрудке и других населенных пунктах Беларуси.

Волонтеры инициативы "Списки задержанных" сообщают о 19 задержанных во время акций протеста.

Как напоминает издание, более месяца люди не проводили в Минске массовых акций по соображениям безопасности. Силовики не успевают разогнать дворовые акции, которые не контролируются из одного центра. Сейчас задержанных мало, станции метро не закрыты, мобильный интернет работает.