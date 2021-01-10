На локальные протесты в Минске вышло около тысячи человек – СМИ
В Минске в воскресенье прошло более десятка локальных акций протеста, в которых приняло участие около тысячи человек.
Источник: белорусская служба Радио Свобода
Детали: Акции начались утром в разных частях города с использованием национальной бело-красно-белой символики.
Одной из первых стала акция в Серебрянке, где люди собирались в темноте.
Во время маршей люди скандировали: "В год быка без крысы (пацюка – ред.)!", "Верим! Можем! Победим!", "Да здравствует Беларусь!".
Марши, пикеты и флешмобы прошли также в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Молодечно, Новогрудке и других населенных пунктах Беларуси.
Волонтеры инициативы "Списки задержанных" сообщают о 19 задержанных во время акций протеста.
Как напоминает издание, более месяца люди не проводили в Минске массовых акций по соображениям безопасности. Силовики не успевают разогнать дворовые акции, которые не контролируются из одного центра. Сейчас задержанных мало, станции метро не закрыты, мобильный интернет работает.