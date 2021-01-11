Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу

На фото Ненсі Елліс і Джордж Буш – старший. Авторство фото: AP Photo / Marcy Nighswander

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша – старшого Ненсі Буш Елліс померла на 95 році життя від ускладнень COVID-19.

Джерело: The New York Times з посиланням на її сина

Деталі: Хвора на COVID-19 Буш Елліс померла 10 січня в будинку для літніх людей в Конкорді, штат Массачусетс.

Довідка: Ненсі Буш Елліс сестра 41-го президента США та тітка 43-го президента Джорджа Буша – молодшого, який єдиний досі живий, йому 73 роки.