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Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу

Понеділок, 11 січня 2021, 01:16
Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу
На фото Ненсі Елліс і Джордж Буш – старший. Авторство фото: AP Photo / Marcy Nighswander

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша – старшого Ненсі Буш Елліс померла на 95 році життя від ускладнень COVID-19.

Джерело: The New York Times з посиланням на її сина

Деталі: Хвора на COVID-19 Буш Елліс померла 10 січня в будинку для літніх людей в Конкорді, штат Массачусетс. 

Довідка: Ненсі Буш Елліс сестра 41-го президента США та тітка 43-го президента Джорджа Буша – молодшого, який єдиний досі живий, йому 73 роки.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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