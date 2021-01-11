Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу
Понеділок, 11 січня 2021, 02:16
Сестра 41-го президента США Джорджа Буша – старшого Ненсі Буш Елліс померла на 95 році життя від ускладнень COVID-19.
Джерело: The New York Times з посиланням на її сина
Деталі: Хвора на COVID-19 Буш Елліс померла 10 січня в будинку для літніх людей в Конкорді, штат Массачусетс.
Довідка: Ненсі Буш Елліс сестра 41-го президента США та тітка 43-го президента Джорджа Буша – молодшого, який єдиний досі живий, йому 73 роки.