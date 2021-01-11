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Сестра 41-го президента США умерла от коронавируса

Понедельник, 11 января 2021, 01:16
Сестра 41-го президента США умерла от коронавируса
На фото Нэнси Эллис и Джордж Буш – старший. Авторство фото: AP Photo/Marcy Nighswander

Сестра 41-го президента США Джорджа Буша – старшего Нэнси Буш Эллис скончался на 95 году жизни от осложнений COVID-19.

Источник: The New York Times со ссылкой на ее сына

Детали: Больная COVID-19 Буш Эллис умерла 10 января в доме престарелых в Конкорде, штат Массачусетс.

Справка: Нэнси Буш Эллис сестра 41-го президента США и тетя 43-го президента Джорджа Буша – младшего, который единственный до сих пор жив, ему 73 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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