Влада Туреччини вирішила відмовитися від WhatsApp через його скандальне рішення
Понеділок, 11 січня 2021, 06:05
Адміністрація президента Туреччини повідомила, що відмовиться від використання мессенджера WhatsApp через те, що соцмережа незабаром почне передавати особисті дані користувачів в компанію Facebook.
Джерело: Bloomberg
Деталі: В адміністрації зазначили, що робоче спілкування чиновників переміститься в додаток BiP, який належить місцевій компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.
Що передувало: Месенджер WhatsApp 9 січня оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.