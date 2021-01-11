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Влада Туреччини вирішила відмовитися від WhatsApp через його скандальне рішення 

Понеділок, 11 січня 2021, 06:05

Адміністрація президента Туреччини повідомила, що відмовиться від використання мессенджера WhatsApp через те, що соцмережа незабаром почне передавати особисті дані користувачів в компанію Facebook.

Джерело: Bloomberg

Деталі: В адміністрації зазначили, що робоче спілкування чиновників переміститься в додаток BiP, який належить місцевій компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Що передувало: Месенджер WhatsApp 9 січня оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

Теми: соцмережі


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