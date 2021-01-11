Администрация президента Турции сообщила, что откажется от использования мессенджера WhatsApp из-за того, что соцсеть вскоре начнет передавать личные данные пользователей в компанию Facebook.

Источник: Bloomberg

Детали: В администрации отметили, что рабочее общение чиновников переместится в приложение BiP, принадлежащий местной компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Что предшествовало: Мессенджер WhatsApp 9 января обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.