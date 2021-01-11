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COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю 

Понеділок, 11 січня 2021, 07:10
COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю 

У неділю 10 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 288 особам, одужали 4 819 осіб, при цьому 1 372 хворих потрапили в лікарні, а 68 пацієнтів померли.

Джерело :міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків в останню добу зареєстрована у Запорізькій області (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

 

Серед нових хворих 133 дитини та 184 медпрацівники.

За останню добу здійснено 16 061 тестування: методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018. Від березня методом ПЛР проведено 5 781 951 тестування. 

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на коронавірусну хворобу захворіли 1 119 314 осіб, з них 796 417 осіб одужали, 19 835 хворих померли.

Знати більше: Жорсткий карантин з 8 січня: Кабмін оновив список заборон

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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