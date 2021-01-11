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COVID в Украине: меньше 5 тысяч случаев и выздоровлений в воскресенье

Понедельник, 11 января 2021, 08:10

COVID в Украине: меньше 5 тысяч случаев и выздоровлений в воскресеньеВ воскресенье 10 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 288 людям, выздоровели 4 819 человек, при этом 1 372 больных попали в больницы, а 68 пациентов умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев в последние сутки зарегистрировано в Запорожской области (458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

 

Среди новых больных 133 ребенка и 184 медработника.

За последние сутки совершено 16 061 тестирование: методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018. С марта методом ПЦР проведено 5 781 951 тестирование.

За все время пандемии в Украине, по данным МОЗ, коронавирусной болезнью заболели 1 119 314 человек, из них 796 417 человек выздоровели, 19 835 заболевших скончались.

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COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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