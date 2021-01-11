Шварценеггер назвав Трампа "найгіршим президентом в історії"

Колишній губернатор штату Каліфорнія і знаменитий актор Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер заявив, що 45-ий президент США Дональд Трамп є найгіршим президентом в історії Америки.

Джерело: Шварценеггер в Twitter

Пряма мова: "Він провалився як лідер і запам’ятається як найгірший президент у історії".

Деталі: Актор зазначив, що штурм Капітолію в США нагадав йому про єврейські погроми в Німеччині за часів Адольфа Гітлера.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Пряма мова: "Середа (6 січня, день протестів і штурму Капітолію - ред) була ніччю Розбитого скла прямо тут, в Сполучених Штатах".

Довідка: У 1938 році нацисти в Німеччині та Австрії громили єврейські будинки, школи та підприємства під час нападу, який став відомий як Кришталева ніч.

Пряма мова: "Розбите скло було у вікнах Капітолію Сполучених Штатів. Але нападники не просто розбили вікна Капітолію, вона зруйнували ідеї, які ми вважали цілком зрозумілими.. Вони зневажали самі принципи, на яких була заснована наша країна..

Президент Трамп прагнув скасувати результати виборів. Він намагався вчинити переворот, вводячи людей в оману".

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".