Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шварценеггер назвав Трампа "найгіршим президентом в історії"

Понеділок, 11 січня 2021, 07:14
Шварценеггер назвав Трампа найгіршим президентом в історії

Колишній губернатор штату Каліфорнія і знаменитий актор Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер заявив, що 45-ий президент США Дональд Трамп є найгіршим президентом в історії Америки.

Джерело: Шварценеггер в Twitter

Пряма мова: "Він провалився як лідер і запам’ятається як найгірший президент у історії".

Деталі: Актор зазначив, що штурм Капітолію в США нагадав йому про єврейські погроми в Німеччині за часів Адольфа Гітлера.

Пряма мова: "Середа (6 січня, день протестів і штурму Капітолію - ред) була ніччю Розбитого скла прямо тут, в Сполучених Штатах".

Довідка: У 1938 році нацисти в Німеччині та Австрії громили єврейські будинки, школи та підприємства під час нападу, який став відомий як Кришталева ніч.

Пряма мова: "Розбите скло було у вікнах Капітолію Сполучених Штатів. Але нападники не просто розбили вікна Капітолію, вона зруйнували ідеї, які ми вважали цілком зрозумілими.. Вони зневажали самі принципи, на яких була заснована наша країна..

Президент Трамп прагнув скасувати результати виборів. Він намагався вчинити переворот, вводячи людей в оману".

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: