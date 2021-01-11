Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шварценеггер назвав Трампа "найгіршим президентом в історії"

Понеділок, 11 січня 2021, 08:14

Колишній губернатор штату Каліфорнія і знаменитий актор Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер заявив, що 45-ий президент США Дональд Трамп є найгіршим президентом в історії Америки.

Джерело: Шварценеггер в Twitter

Пряма мова: "Він провалився як лідер і запам’ятається як найгірший президент у історії".

Деталі: Актор зазначив, що штурм Капітолію в США нагадав йому про єврейські погроми в Німеччині за часів Адольфа Гітлера.

Пряма мова: "Середа (6 січня, день протестів і штурму Капітолію - ред) була ніччю Розбитого скла прямо тут, в Сполучених Штатах".

Довідка: У 1938 році нацисти в Німеччині та Австрії громили єврейські будинки, школи та підприємства під час нападу, який став відомий як Кришталева ніч.

Пряма мова: "Розбите скло було у вікнах Капітолію Сполучених Штатів. Але нападники не просто розбили вікна Капітолію, вона зруйнували ідеї, які ми вважали цілком зрозумілими.. Вони зневажали самі принципи, на яких була заснована наша країна..

Президент Трамп прагнув скасувати результати виборів. Він намагався вчинити переворот, вводячи людей в оману".

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

Теми: СШАТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю 

відеоУ Криму пересохло Аянське водосховище 

Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука

Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

оновленоУ ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

Усі новини...
США
Палата представників закличе Пенса відсторонити Трампа від влади
Twitter заблокував фразу, яка потрапила у тренди після штурму Капітолія
Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу
Останні новини
09:55
Степанов розповів про тижневу динаміку COVID і залишки зразків
09:36
Експерти ВООЗ приїдуть до Китаю вивчати походження СOVID 14 січня
09:29
Степанов щодо локдауну: Про шкарпетки треба було думати раніше
09:21
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
09:17
Пелосі назвала Трампа небезпечним президентом і "служницею Путіна"
09:07
Суперник Саакашвілі заявив, що йде з політики
08:28
Палата представників закличе Пенса відсторонити Трампа від влади
08:14
ВідеоШварценеггер назвав Трампа "найгіршим президентом в історії"
08:10
COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю 
08:01
Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії Кореї
Усі новини...