Шварценеггер назвав Трампа "найгіршим президентом в історії"

Колишній губернатор штату Каліфорнія і знаменитий актор Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер заявив, що 45-ий президент США Дональд Трамп є найгіршим президентом в історії Америки.

Джерело: Шварценеггер в Twitter

Пряма мова: "Він провалився як лідер і запам’ятається як найгірший президент у історії".

Деталі: Актор зазначив, що штурм Капітолію в США нагадав йому про єврейські погроми в Німеччині за часів Адольфа Гітлера.

