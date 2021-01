Шварценеггер назвал Трампа "худшим президентом в истории"

Бывший губернатор штата Калифорния и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер заявил, что 45-ий президент США Дональд Трамп является худшим президентом в истории Америки.

Источник: Шварценеггер в Twitter

Прямая речь: "Он провалился как лидер и запомнится как самый худший президент в истории".

Детали: Актер отметил, что штурм Капитолия в США напомнил ему о еврейских погромах в Германии во времена Гитлера

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5