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Шварценеггер назвал Трампа "худшим президентом в истории"

Понедельник, 11 января 2021, 07:14
Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории

Бывший губернатор штата Калифорния и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер заявил, что 45-ий президент США Дональд Трамп является худшим президентом в истории Америки.

Источник: Шварценеггер в Twitter

Прямая речь: "Он провалился как лидер и запомнится как самый худший президент в истории".

Детали: Актер отметил, что штурм Капитолия в США напомнил ему о еврейских погромах в Германии во времена Гитлера

Прямая речь: "Среда (6 января, день протестов и штурма Капитолия - ред ) была ночью Разбитого стекла прямо здесь, в Соединенных Штатах". 

Справка: В 1938 году нацисты в Германии и Австрии громили еврейские дома, школы и предприятия во время нападения, которое стало известно как Хрустальная ночь, или "Ночь разбитых стекол".

Прямая речь: "Разбитые стекла были в окнах Капитолия Соединенных Штатов. Но нападавшие не просто разбили окна Капитолия, она разрушили идеи, которые мы считали само собой разумеющимися..Они попирали сами принципы, на которых была основана наша страна..

Президент Трамп стремился отменить результаты выборов.Он пытался совершить переворот, вводя людей в заблуждение".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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