Суперник Саакашвілі заявив, що йде з політики

Засновник і голова правлячої партії Грузії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", мільярдер Бідзіна Іванішвілі оголосив, що йде з політики.

Про це повідомляється в його листі, яке партія опублікувала в Facebook, передає "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Моя місія виконана. Я прийняв рішення остаточно піти з політики", - заявив Іванішвілі.

Він зазначив, що правляча команда є найкращою і безальтернативною серед існуючих сьогодні політичних акторів.

За словами Іванішвілі, якщо об'єктивно проаналізувати виборчий успіх "Грузинської мрії", то без перебільшення можна сказати, що він очікуваний і логічний.

"Я покидаю як пост голови партії, також і саму партію, і повернуся до свого особистого способу життя до 2011 року" - заявив він.

"Грузинська мрія" була заснована в 2012 році і є правлячою партією в Грузії. Їй належить 89 з 150 місць в парламенті.