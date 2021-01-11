Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики

Понедельник, 11 января 2021, 09:07
Фото c Facebook Bidzina Ivanishvili

Основатель и глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.

Об этом сообщается в его письме, которое партия опубликовала в Facebook, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики ", - заявил Иванишвили.

Он отметил, что правящая команда является лучшей и безальтернативной среди существующих сегодня политических актеров.

По словам Иванишвили, если объективно проанализировать избирательный успех "Грузинской мечты", то без преувеличения можно сказать, что он ожидаемый и логичный.

"Я покидаю как пост председателя партии, также и саму партию, и вернусь к своему личному образа жизни до 2011 года", - заявил он.

"Грузинская мечта" была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежит 89 из 150 мест в парламенте.

Темы: Грузия


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: меньше 5 тысяч случаев и выздоровлений в воскресенье

видеоВ Крыму пересохло Аянское водохранилище

Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука

Лукашенко: Зла на Зеленского не держу, он обучаемый

Тернополь таки будет соблюдать карантин: "правительство требует"

фото, видеоВ ряде регионов протестуют против повышения тарифов

Все новости...
Грузия
В Грузии подтвердили первый случай нового штамма COVID-19
Парламент Грузии проголосовал за безальтернативность интеграции в ЕС и НАТО
Парламент Грузии утвердил новое правительство
Последние новости
09:07
Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики
08:28
Палата представителей призовет Пенса отстранить Трампа от власти
08:14
ВидеоШварценеггер назвал Трампа "худшим президентом в истории"
08:10
COVID в Украине: меньше 5 тысяч случаев и выздоровлений в воскресенье
08:01
Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: во взрыве на газопроводе подозревают Мосийчука, Лукашенко предостерег РФ
07:45
видеоВ Крыму пересохло Аянское водохранилище
07:16
Оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета
06:05
Власти Турции решили отказаться от WhatsApp из-за его скандального решение
04:59
У Трампа анонсировали первую пресс-конференцию после штурма Конгресса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!