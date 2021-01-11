Із нардепів-прогульників зняли 30 мільйонів штрафів – “слуга народу”

Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.

Джерело: нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто, якщо за місяць відсоток голосування в депутата менше 70%, то депутат не отримує 42 тисячі гривень "депутатських".

Таким чином, наприклад, минулого (2020-го) року понад 30 мільйонів гривень зекономлено і повернуто до бюджету. Раніше такої практики не було".

Цьому передувало :Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповідала раніше, що у Верховній Раді залишається великою проблемою притягнення до відповідальності депутатів-"кнопкодавів".

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