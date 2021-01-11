С нардепов-прогульщиков сняли 30 миллионов штрафов – "слуга народа"

Верховная Рада за прошлый год сэкономила для государственного бюджета Украины 30 миллионов гривен за счет штрафов для нардепов-прогульщиков.

Источник: нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тысячи гривен "депутатских".

Таким образом, например, в прошлом (2020-м) году более 30 миллионов гривен сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было".

Этому предшествовало: Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказывала ранее, что в Верховной Раде остается большой проблемой привлечение к ответственности депутатов-"кнопкодавов".

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