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С нардепов-прогульщиков сняли 30 миллионов штрафов – "слуга народа"

Понедельник, 11 января 2021, 11:22

Верховная Рада за прошлый год сэкономила для государственного бюджета Украины 30 миллионов гривен за счет штрафов для нардепов-прогульщиков.

Источник: нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тысячи гривен "депутатских".

Таким образом, например, в прошлом (2020-м) году более 30 миллионов гривен сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было".

Этому предшествовало: Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказывала ранее, что в Верховной Раде остается большой проблемой привлечение к ответственности депутатов-"кнопкодавов".

Предыстория:

  • 16 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не голосуют на пленарных заседаниях или пропускают заседания комитетов.
  • Уже за ноябрь 2019 года нардепов оштрафовали почти на 3 миллиона гривен за пропуски заседаний Верховной Рады без уважительных причин и неголосование за законопроекты, сообщало движение "Честно".

Темы: Верховная Радазарплаты


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