Через зволікання Ради мер Херсона досі є нардепом

Новообраний міський голова Херсона Ігор Колихаєв залишається нардепом: Верховна Рада не позбавила його мандата.

Джерело: "Чесно"

Деталі: Колихаєв заздалегідь написав заяву про складання повноважень народного депутата, але з вини парламенту політик поєднує посаду мера з депутатським мандатом, хоча це заборонено Конституцією.

Більше того, через безпідставне зволікання Верховної Ради проміжні вибори народного депутата в окрузі №184 (Херсонська область), де раніше було обрано Колихаєва, не відбудуться одночасно з аналогічними виборами в інших двох мажоритарних округах – на Донеччині та Івано-Франківщині, а саме 28 березня 2021 року.

Найближче засідання парламенту, на якому нардепи зможуть припинити депутатські повноваження Колихаєва, відбудеться 26 січня. Але проблема в тому, що це ще й останній день, коли ЦВК у змозі оголосити довибори у 184-му окрузі на 28 березня. Наступна можлива дата їх проведення – аж 31 жовтня 2021-го.

Дослівно: "Тим часом у "Слузі народу" неофіційно підтвердили рухові "Чесно", що таки не поспішають із довиборами у 184-му окрузі. Ймовірно, це пов’язано з відсутністю в партії влади гідного кандидата станом на цей час. Таким чином, виборці округу №184 через політичні мотиви можуть тривалий час залишатися без представника їхніх інтересів у Верховній Раді...

І це не вперше, коли парламент зволікає із призначенням виборів з політичних міркувань. Так, під кінець каденції ВРУ попереднього, 8-го скликання, коли рейтинг "Блоку Петра Порошенка" знизився, майже 200 громад чекали на призначення виборів голів. Навіть вибори мера Луцька, який є обласним центром, Верховна Рада не призначала декілька років поспіль".

Довідково: Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 3 закону "Про статус народного депутата України", парламентарій не має права бути міським, сільським або селищним головою. Таким чином, якщо нардеп остаточно вирішив обійняти посаду мера, на яку його обрали, він повинен написати заяву про складання депутатських повноважень (ч. 4 ст. 78 Конституції України). Ба більше, його не допустять до виконання обов'язків міського голови, допоки він не подасть до Верховної Ради таку заяву (ч. 3 ст. 3 закону про статус нардепа).

На підставі заяви депутата про складання мандата регламентний комітет ВРУ реєструє проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного обранця. Парламент на пленарному засіданні повинен підтримати цей проєкт простою більшістю голосів – 226.

Проміжні вибори в округах можуть відбуватися лише двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня (ч. 6 ст. 16 закону про вибори нардепів).