Из-за промедления Рады мэр Херсона до сих пор является нардепом

Новоизбранный мэр Херсона Игорь Колыхаев остается нардепом: Верховная Рада не лишила его мандата.

Источник: "Чесно"

Детали: Колыхаев заранее написал заявление о сложении полномочий народного депутата, но по вине парламента политик совмещает должность мэра с депутатским мандатом, хотя это запрещено Конституцией.

Более того, из-за безосновательного промедления Верховной Рады промежуточные выборы народного депутата в округе №184 (Херсонская область), где ранее был избран Колыхаев, не состоятся одновременно с аналогичными выборами в других двух мажоритарных округах - в Донецкой и Ивано-Франковской, а именно 28 марта 2021 года.

Ближайшее заседание парламента, на котором нардепы смогут прекратить депутатские полномочия Колыхаева, состоится 26 января. Но проблема в том, что это еще и последний день, когда ЦИК иожет объявить довыборы в 184-м округе на 28 марта. Следующая возможная дата их проведения - 31 октября 2021-го.

Дословно: "Между тем в "Слуге народа" неофициально подтвердили движению "Чесно", что не спешат с довыборами в 184-м округе. Вероятно, это связано с отсутствием у партии власти достойного кандидата по состоянию на это время. Таким образом, избиратели округа №184 по политическим мотивам могут длительное время оставаться без представителя их интересов в Верховной Раде...

И это не первый раз, когда парламент медлит с назначением выборов по политическим соображениям. Так, к концу каденции ВРУ предыдущего, 8-го созыва, когда рейтинг "Блока Петра Порошенко" снизился, почти 200 общин ждали назначения выборов глав. Даже выборы мэра Луцка, который является областным центром, Верховная Рада не назначала несколько лет подряд".

Справка: В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 закона "О статусе народного депутата Украины", парламентарий не имеет права быть городским, сельским или поселковым головой. Таким образом, если нардеп окончательно решил занять пост мэра, на который был избран, он должен написать заявление о сложении депутатских полномочий (ч. 4 ст. 78 Конституции Украины). Более того, его не допустят к исполнению обязанностей городского головы, пока он не подаст в Верховную Раду такое заявление (ч. 3 ст. 3 закона о статусе нардепа).

На основании заявления депутата о сложении мандата регламентный комитет ВРУ регистрирует проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного избранника. Парламент на пленарном заседании должен поддержать этот проект большинством голосов - 226.

Промежуточные выборы в округах могут происходить только дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября (ч. 6 ст. 16 закона о выборах нардепов).