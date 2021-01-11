У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждали троє дітей.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відділі комунікацій поліції Вінницької області, а також Вінниця.info

Пряма мова: "Від медсестри вінницького ДНЗ №7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти".

Деталі: У поліції зазначили, що інцидент стався на території садочка близько опівдня, під час прогулянки вихованців. Здетонував невідомий пристрій, припускають – саморобний вибуховий пакет.

Від вибуху у трьох дітей зайнявся одяг, вони зазнали незначних опіків. Усім надано медичну допомогу.

За даними Вінниця.info, вибух стався 11 січня близько 12:20 на території дитячого садочка №7, що по Бульвару Свободи. Спочатку повідомили, що ушкодження отримали троє дітей, потім стало відомо, що незначний опік отримала одна дитина і її не госпіталізовували.

Кореспондент місцевого видання повідомив, що одна з виховательок розповіла батькам, що діти цілі, пошкоджений лише верхній одяг, а вибухівка була серед іграшок і ніхто нічого не підпалював: "То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як попригунчик".

Одяг взяли на експертизу щоб встановити яка саме речовина вибухнула.

На місці працюють слідчо-оперативна група і криміналісти. Визначається, за якою статтею ККУ буде відкрито кримінальне провадження.