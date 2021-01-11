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У Вінниці від вибуху на території садочка постраждала дитина

Понеділок, 11 січня 2021, 12:57
У Вінниці від вибуху на території садочка постраждала дитина
vinnitsa.info

У Вінниці в понеділок в результаті вибуху невідомого пристрою на території дитсадка постраждала дитина, спершу повідомлялося про трьох постраждалих дітей.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відділі комунікацій поліції Вінницької області, а також Вінниця.info і "Vежа"

Дослівно поліція: "Від медсестри вінницького ДНЗ №7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти".

Деталі: У поліції зазначили, що інцидент стався на території садочка близько опівдня, під час прогулянки вихованців. Здетонував невідомий пристрій, припускають – саморобний вибуховий пакет.

Від вибуху у трьох дітей зайнявся одяг, вони зазнали незначних опіків. Усім надано медичну допомогу.

За даними Вінниця.info, вибух стався 11 січня близько 12:20 на території дитячого садочка №7, що на Бульварі Свободи. Спочатку повідомили, що ушкодження отримали троє дітей, потім стало відомо, що незначний опік отримала одна дитина і її не госпіталізовували.

 

Кореспондент місцевого видання повідомив, що одна з виховательок розповіла батькам, що діти цілі, пошкоджений лише верхній одяг, а вибухівка була серед іграшок і ніхто нічого не підпалював: "То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як попригунчик".

Одяг взяли на експертизу щоб встановити яка саме речовина вибухнула.

 

Заступниця начальника відділу комунікації ГУ НП у Вінницькій області Ірина Добровольська повідомила Veжі, що "попередньо це щось піротехнічне, саморобне".

Директорка Департаменту освіти Вінницької міськради Оксана Яценко сказала: "Вранці, коли дітей повели гуляти, дитина на майданчику ігровому знайшла м`ячик. Коли вона його підняла, цей м`ячик розірвавcя у її руках. Дитина отримала невеликий опік". Хлопчику обпекло руку, але швидка допомога не знадобилася.

Яценко припустила, що "це результати новорічних гулянь – коли незрозумілі предмети з`являються на майданчиках у дитячих садочках".

Правоохоронці визначають, за якою статтею ККУ буде відкрито кримінальне провадження.

доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницявибухдіти
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