В Виннице в понедельник в результате взрыва неизвестного устройства на территории детсада пострадали трое детей.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Винницкой области, а также Вінниця.info

Прямая речь: "От медсестры винницкого ДУУ №7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории сада пострадали трое детей. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты".

Детали: В полиции отметили, что инцидент произошел на территории садика около полудня, во время прогулки воспитанников. Сдетонировало неизвестное устройство, предварительно – самодельный взрывной пакет.

От взрыва у трех детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

По данным Вінниця.info, взрыв произошел 11 января около 12:20 на территории детского сада №7, что на Бульваре Свободы. Сначала сообщили, что повреждения получили трое детей, потом стало известно, что незначительный ожог получил один ребенок и его не госпитализировали.

Корреспондент местного издания сообщил, что одна из воспитательниц рассказала родителям, что дети цели, повреждена лишь верхняя одежда, а взрывчатка была среди игрушек и никто ничего не поджигал: "Это не петарда. Оно круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик".

Одежду взяли на экспертизу, чтобы установить, какое именно вещество взорвалось.

На месте работают следственно-оперативная группа и криминалисты. Определяется, по какой статье УК будет открыто уголовное производство.