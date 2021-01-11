За 3 дні поліція спіймала понад 1,5 тисячі порушників локдауну

З 8 січня правоохоронці виявили порушення карантинних обмежень у роботі понад 1,5 тисячі закладів.

Джерело: сайт Національної поліції

Дослівно: "За три дні поліцейські виявили порушення карантинних обмежень у роботі 1658 суб’єктів. Зокрема 1314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 – торговельно-розважальних центрів, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків".

Деталі: За виявленими порушеннями поліція склала 848 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину та винесла 3658 постанов за недотримання маскового режиму.

Також відкрили одне кримінальне провадження за ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Загалом упродовж обмежувальних заходів до поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантину.

Правоохоронці склали 68 035 адміністративних протоколів. З них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8531 – водія транспортного засобу, 7023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2015 – керівників підприємств, установ та організацій.

До суду направили 66 642 адміністративні протоколи.

Також поліцейські винесли 69 696 постанов через недотримання маскового режиму.

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