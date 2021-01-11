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Шахраї збирають гроші для "фейкового Ляшка"

Понеділок, 11 січня 2021, 14:15

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попереджає про шахраїв, які від його імені просять гроші.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Друзі, отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають, про те, що я опинився у скрутній ситуації і просять перевести значну суму коштів на рахунок!

Потім телефонує фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм каналу з моїм особистим фото. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти  грошима. Офіційно повідомляю, що це шахрайство!"

Деталі: Санлікар запевняє, що нікому з подібними проханнями не телефонував, та закликає у жодному разі не переводити гроші на рахунки аферистів.



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