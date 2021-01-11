Мошенники собирают деньги для "фейкового Ляшко"

Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупреждает о мошенниках, которые от его имени просят деньги.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет!

Затем звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Телеграмм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество!".

Детали: Санврач уверяет, что никому с подобными просьбами не звонил, и призывает ни в коем случае не переводить деньги на счета аферистов.