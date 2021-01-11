Кулеба відповів президенту Чехії, який порівняв штурм Капітолію з Майданом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа з подіями Майдану і заявив, що негативно ставиться до революційних подій.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного", - написав Кулеба.

Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного https://t.co/bUqa9ahZSB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2021

Вацлав Гавел був одним з найвідоміших дисидентів в країні у радянські часи, став останнім президетом Чехословаччини та першим президентом Чехії. За його президентства країна вийшла з Варшавського договору і стала членом НАТО. Гавел також підтримував ідею про вступ країни до ЄС.

Чинний президент Мілош Земан прихильний до Російської Федерації та відомий скептичним ставленням до Євросоюзу. До початку пандемії коронавірусу Мілош Земан збирався до Москви на парад до 75-річчня перемоги над нацизмом у Європі.