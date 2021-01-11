Кулеба ответил президенту Чехии, который сравнил штурм Капитолия с Майданом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа с событиями Революции Достоинства в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Все равно, как кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба – президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Дмитрий Кулеба.