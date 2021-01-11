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Кулеба ответил президенту Чехии, который сравнил штурм Капитолия с Майданом

Понедельник, 11 января 2021, 13:23

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Чехии Милоша Земана, который сравнил штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа с событиями Революции Достоинства в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Все равно, как кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба – президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Дмитрий Кулеба.

Вацлав Гавел был одним из самых известных диссидентов в стране в советские времена, стал последним президентом Чехословакии и первым президентом Чехии. При его президентстве страна вышла из Варшавского договора и стала членом НАТО. Гавел также поддерживал идею о вступлении страны в ЕС.

Действующий президент Земан благосклонен к Российской Федерации и известен скептическим отношением к Евросоюзу.

Темы: ЧехияМайданСША
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