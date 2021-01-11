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Двоє українських моряків захворіли на COVID і чекають допомоги під Малайзією

Понеділок, 11 січня 2021, 13:35
Двоє українських моряків захворіли на COVID і чекають допомоги під Малайзією

Двоє українських моряків, Ігор Старицький і Валерій Григор'єв, заявляють, що влада Малайзії, попри обіцянки, кілька днів не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля "SFL Kate", що перебуває в її водах.

Джерело: Радіо Свобода, яка цитує моряків

Деталі: Старицький є капітаном корабля, а Григор'єв - старшим механіком.

За словами Григор'єва, коли корабель із 25 грудня вантажився вугіллям в Індонезії, прямуючи на Індію, на судно приїхали двоє сторонніх інженерів. Чоловік припускає, що саме вони могли заразити членів екіпажу, з якими працювали над спільними задачами.

Він додав, що відчув симптоми з 1 на 2 січня, вночі піднялася температура. Через п’ять днів на кораблі було вже вісім хворих, із них п'ятеро з температурою та поганим самопочуттям.

Судно кинуло якір неподалік Малайзії, а її медики підтвердили на борту COVID-19 у восьми з 21 члена екіпажу.

За словами Григор’єва, Малайзія затягує процес із госпіталізацією хворих. Він каже, що хворіє вже десять днів, пропив курс антибіотиків, проте краще не стало: самопочуття зараз погане, температура, слабкість, потовиділення. Капітану корабля Старицькому краще, він температури не має.

Григор'єв додав, що звернувся до Міністерства закордонних справ та до посольства України в Малайзії в ніч з 10 на 11 січня. Із посольства з ним вже зв'язались і пообіцяли посприяти тому, щоб хворі отримали допомогу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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