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Двое украинских моряков заболели COVID и ждут помощи под Малайзией

Понедельник, 11 января 2021, 13:35
Двое украинских моряков заболели COVID и ждут помощи под Малайзией

Двое украинских моряков, Игорь Старицкий и Валерий Григорьев, заявляют, что власти Малайзии, несмотря на обещания, несколько дней не оказывает помощь восьми больным COVID-19 членам экипажа корабля "SFL Kate", что находится в ее водах.

Источник: Радио Свобода, которая цитирует моряков

Детали: Старицкий является капитаном корабля, а Григорьев - старшим механиком.

По словам Григорьева, когда корабль с 25 декабря грузился углем в Индонезии, направляясь на Индию, на судно приехали двое посторонних инженеров. Он предполагает, что именно они могли заразить членов экипажа, с которыми работали над совместными задачами.

Григорьев добавил, что почувствовал симптомы с 1 на 2 января, ночью поднялась температура. Через пять дней на корабле было уже восемь больных, из них пятеро с температурой и плохим самочувствием.

Судно бросило якорь неподалеку Малайзии, а ее медики подтвердили на борту COVID-19 в восьми из 21 члена экипажа.

По словам Григорьева, Малайзия затягивает процесс с госпитализацией больных. Он говорит, что болеет уже десять дней, пропил курс антибиотиков, однако лучше не стало: самочувствие сейчас плохое, температура, слабость, потливость. Капитану корабля Старицкому лучше, у него температуры нет.

Григорьев добавил, что обратился в Министерство иностранных дел и в посольство Украины в Малайзии в ночь с 10 на 11 января. Из посольства с ним уже связались и пообещали поспособствовать тому, чтобы больные получили помощь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантин
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