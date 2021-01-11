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Байден запропонував колишнього посла США в РФ на посаду глави ЦРУ

Понеділок, 11 січня 2021, 14:37

Обраний президент США Джо Байден у понеділок запропонує кандидатуру досвідченого дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У разі підтвердження Бернс стане першим керівником в історії ЦРУ, чий досвід роботи виходить з Державного департаменту.

За інформацією телеканалу, Байден вибрав Бернса через його дипломатичний досвід і потенційну здатність відновити довіру до спецслужб в епоху після Трампа, а також його досвід роботи в Росії.

Бернс є президентом відомого аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний мир. Він обіймав посаду заступника держсекретаря в адміністрації Обами, пропрацював більше трьох десятиліть на посадах в дипломатичній службі, куди він перейшов в 1982 році.

Він також працював за п'яти американських президентів, як демократів, так і республіканців, і 10 державних секретарів на різних посадах, в тому числі в якості посла в Йорданії в адміністрації Клінтона і в Росії за Джорджа Буша.

Бернс багато говорив про шкоду, яку, на його думку, адміністрація Трампа завдала зовнішній політиці США. Він також попереджав про небезпечні наслідки невизнання президентом Трампом поразки на виборах у серпні минулого року.

"Якщо він програє, я сумніваюся, що він раптово прийме традиційну прихильність обох партій до ефективних перетворень. У кращому випадку він буде поглинений зусиллями, щоб виправдати свою поразку і виставляти вибори як фальсифіковані; в гіршому випадку він буде прагнути оскаржити або підірвати результат", - написав Бернс.

Бернс також довгий час знаходився в центрі близькосхідних мирних переговорів і тісно співпрацював з адміністрацією Обами щодо ядерної угоди з Іраном. У нього обмежений досвід роботи з Китаєм, але в іншому у нього велике портфоліо робіт в ключових регіонах по всьому світу.

Очікується, що Бернс, якого поважають як демократи, так і республіканці, легко отримає затвердження в Конгресі.

Теми: СШАБайден


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