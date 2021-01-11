Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден предложил бывшего посла США в РФ на должность главы ЦРУ

Понедельник, 11 января 2021, 13:37
Байден предложил бывшего посла США в РФ на должность главы ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден в понедельник предложит кандидатуру опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В случае подтверждения Бернс станет первым руководителем в истории ЦРУ, чей опыт работы выходит из Государственного департамента.

По информации телеканала, Байден выбрал Бернса за его дипломатический опыт и потенциальную способность восстановить доверие к спецслужбам в эпоху после Трампа, а также его опыт работы в России.

Бернс является президентом известного аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир. Он занимал должность заместителя госсекретаря в администрации Обамы, проработал более трех десятилетий на должностях в дипломатической службе, куда он перешел в 1982 году.

Он работал при пяти американских президентах, как демократах, так и республиканцах, и 10 государственных секретарях на разных должностях, в том числе в качестве посла в Иордании в администрации Клинтона и в России при Джордже Буше.

Бернс много говорил о вреде, который, по его мнению, администрация Трампа нанесла внешней политике США. Он также предупреждал об опасных последствиях непризнания президентом Трампом поражения на выборах в августе 2020 года.

"Если он проиграет, я сомневаюсь, что он внезапно примет традиционную приверженность обеих партий в эффективных преобразований. В лучшем случае он будет поглощен усилиями, чтобы оправдать свое поражение и выставлять выборы как сфальсифицированные; в худшем случае он будет стремиться обжаловать или подорвать результат", - написал Бернс.

Бернс также долгое время находился в центре ближневосточных мирных переговоров и тесно сотрудничал с администрацией Обамы по ядерному соглашению с Ираном. У него ограниченный опыт работы с Китаем, но в остальном у него большое портфолио работ в ключевых регионах по всему миру.

Ожидается, что Бернс, которого уважают как демократы, так и республиканцы, легко пройдет утверждение в Конгрессе.

Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: