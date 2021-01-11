Байден предложил бывшего посла США в РФ на должность главы ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден в понедельник предложит кандидатуру опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В случае подтверждения Бернс станет первым руководителем в истории ЦРУ, чей опыт работы выходит из Государственного департамента.

По информации телеканала, Байден выбрал Бернса за его дипломатический опыт и потенциальную способность восстановить доверие к спецслужбам в эпоху после Трампа, а также его опыт работы в России.

Бернс является президентом известного аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир. Он занимал должность заместителя госсекретаря в администрации Обамы, проработал более трех десятилетий на должностях в дипломатической службе, куда он перешел в 1982 году.

Он работал при пяти американских президентах, как демократах, так и республиканцах, и 10 государственных секретарях на разных должностях, в том числе в качестве посла в Иордании в администрации Клинтона и в России при Джордже Буше.

Бернс много говорил о вреде, который, по его мнению, администрация Трампа нанесла внешней политике США. Он также предупреждал об опасных последствиях непризнания президентом Трампом поражения на выборах в августе 2020 года.

"Если он проиграет, я сомневаюсь, что он внезапно примет традиционную приверженность обеих партий в эффективных преобразований. В лучшем случае он будет поглощен усилиями, чтобы оправдать свое поражение и выставлять выборы как сфальсифицированные; в худшем случае он будет стремиться обжаловать или подорвать результат", - написал Бернс.

Бернс также долгое время находился в центре ближневосточных мирных переговоров и тесно сотрудничал с администрацией Обамы по ядерному соглашению с Ираном. У него ограниченный опыт работы с Китаем, но в остальном у него большое портфолио работ в ключевых регионах по всему миру.

Ожидается, что Бернс, которого уважают как демократы, так и республиканцы, легко пройдет утверждение в Конгрессе.