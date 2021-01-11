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В Іспанії після аномального снігопаду закликають людей без потреби не виходити з дому

Понеділок, 11 січня 2021, 16:50

В Іспанії, яку 8-9 січня накрив аномальний снігопад, людей досі закликають не виходити з дому без нагальної потреби та уникати поїздок.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це заявили представники уряду на пресконференції вдень 11 січня. 

Шторм "Філомена" приніс до Іспанії найсильніший снігопад за останні десятиліття, він також призвів до загибелі чотирьох осіб

Державне метеорологічне агентство повідомило, що в суботу в Мадриді випало 20-30 сантиметрів снігу, що є максимальним показником з 1971 року. 

Вулиці Мадрида та багатьох інших міст, як і міжміські траси, продовжують розчищати від заметів. 

"Необхідно відкласти будь-які переміщення, яких можливо уникнути, з міркувань безпеки, і щоб не переривати роботу дорожніх служб… Зараз найголовніше - забезпечити функціонування базових сервісів та критичної інфраструктури", - зазначив міністр внутрішніх справ  Фернандо Гранде-Марласка.

"Ситуацію ускладнює зниження температури, на шляхах формується крига. Тож ми радимо утриматися від використання транспорту і навіть виходу з дому, тому що лід створює додаткові ризики", - зазначила міністр оборони Маргарита Роблес.

Міністр розвитку та транспорту Хосе Луїс Абалос зазначив, що 70% транспорту далекого слідування вже може рухатися за графіком. 

Температура повітря почала знижуватися. Очікується, що в окремих районах 12 січня може бути до -13 градусів за Цельсієм.

Як повідомлялося, напередодні уряд країни відправив спеціальні конвої з вакциною від COVID-19 в райони, відрізані сильними снігопадами.

Теми: Іспанія


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