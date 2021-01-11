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В Испании после аномального снегопада призывают людей без надобности не выходить из дома

Понедельник, 11 января 2021, 16:50

В Испании, которую 8-9 января накрыл аномальный снегопад, людей до сих пор призывают не выходить из дома без необходимости и избегать поездок.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом заявили представители правительства на пресс-конференции днем ​​11 января.

Шторм "Филомена" принес в Испанию сильнейший снегопад за последние десятилетия, он также привел к гибели четырех человек.

Государственное метеорологическое агентство сообщило, что в субботу в Мадриде выпало 20-30 сантиметров снега, что стало максимальным показателем с 1971 года.

Улицы Мадрида и многих других городов, как и междугородние трассы, продолжают расчищать от сугробов.

"Необходимо отложить любые перемещения, которых можно избежать, из соображений безопасности, и чтобы не прерывать работу дорожных служб... Сейчас самое главное - обеспечить функционирование базовых сервисов и критической инфраструктуры", - отметил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

"Ситуацию осложняет снижение температуры, на дорогах формируется лед. Поэтому мы советуем воздержаться от использования транспорта и даже от выхода из дома, потому что лед создает дополнительные риски", - отметила министр обороны Маргарита Роблес.

Министр развития и транспорта Хосе Луис Абалос отметил, что 70% транспорта дальнего следования уже может двигаться по графику.

Температура воздуха начала снижаться. Ожидается, что в отдельных районах 12 января может быть до -13 градусов по Цельсию.

Как сообщалось, накануне правительство страны отправило специальные конвои с вакциной от COVID-19 в районы, отрезанные сильными снегопадами.

Темы: Испания


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