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Журналістів не пустять до Зеленського і Санду через локдаун

Понеділок, 11 січня 2021, 18:31

Зустріч президента Володимира Зеленського із новообраної президенткою Молдови Майєю Санду відбудеться без залучення журналістів.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Офіс Президента України заздалегідь перепрошує, однак у зв’язку із запровадженням в Україні з 8 січня 2021 року посилених протиепідемічних заходів вказані події відбудуться без участі журналістів і транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу глави держави".

Деталі: У повідомленні вказується, що Офіс президента "пропонуватиме тісний контакт у телефонному режимі" у разі виникнення питань.

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Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.
  • Згодом Мая Санду підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить до Києва. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийМолдова


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