Журналістів не пустять до Зеленського і Санду через локдаун
Понеділок, 11 січня 2021, 17:31
Зустріч президента Володимира Зеленського із новообраної президенткою Молдови Майєю Санду відбудеться без залучення журналістів.
Джерело: Повідомлення Офісу президента
Дослівно: "Офіс Президента України заздалегідь перепрошує, однак у зв’язку із запровадженням в Україні з 8 січня 2021 року посилених протиепідемічних заходів вказані події відбудуться без участі журналістів і транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу глави держави".
Деталі: У повідомленні вказується, що Офіс президента "пропонуватиме тісний контакт у телефонному режимі" у разі виникнення питань.
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Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.
- Згодом Мая Санду підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить до Києва.
Українська правда