Журналістів не пустять до Зеленського і Санду через локдаун

Зустріч президента Володимира Зеленського із новообраної президенткою Молдови Майєю Санду відбудеться без залучення журналістів.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Офіс Президента України заздалегідь перепрошує, однак у зв’язку із запровадженням в Україні з 8 січня 2021 року посилених протиепідемічних заходів вказані події відбудуться без участі журналістів і транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу глави держави".

Деталі: У повідомленні вказується, що Офіс президента "пропонуватиме тісний контакт у телефонному режимі" у разі виникнення питань.

Читайте також: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна": інтерв’ю Маї Санду.

Передісторія: