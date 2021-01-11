Журналистов не пустят к Зеленскому и Санду из-за локдауна
Понедельник, 11 января 2021, 17:31
Встреча президента Владимира Зеленского с новоизбранной президенткой Молдовы Майей Санду состоится без привлечения журналистов.
Источник: Сообщение Офиса президента
Дословно: "Офис Президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события произойдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса главы государства".
Детали: В сообщении указывается, что Офис президента "предлагать тесный контакт в телефонном режиме" в случае возникновения вопросов.
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Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре следующий день после президентских выборов.
- Впоследствии Мая Санду подтвердила, что свой первый визит на посту президента совершит в Киев.