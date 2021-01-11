Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Журналистов не пустят к Зеленскому и Санду из-за локдауна

Понедельник, 11 января 2021, 18:31

Встреча президента Владимира Зеленского с новоизбранной президенткой Молдовы Майей Санду состоится без привлечения журналистов.

Источник: Сообщение Офиса президента

Дословно: "Офис Президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события произойдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса главы государства".

Детали: В сообщении указывается, что Офис президента "предлагать тесный контакт в телефонном режиме" в случае возникновения вопросов.

Читайте также: "Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым - это Украина": интервью Майи Санду.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре следующий день после президентских выборов.
  • Впоследствии Мая Санду подтвердила, что свой первый визит на посту президента совершит в Киев.

Темы: ЗеленскийМолдова


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Связанные с Россией": США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача

Конгресс США начал процесс импичмента Трампа

Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

Кабмин планирует изменить механизм формирования цены на газ для населения

НАПК перекрыло финансирование "Голоса" из бюджета

Суд отменил люстрацию главы милицейского следствия времен Майдана: он снова собирался в МВД

Все новости...
Зеленский
Зеленский о тарифах на газ: Мы не можем позволить рост цены для украинцев
Зеленский приказал правительству подробно объяснить людям о карантине
В Киеве могут ограничить движение из-за визита президента Молдовы
Последние новости
19:56
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
19:41
Экс-послы США, топ-военные и эксперты совместно обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76
19:22
Шмыгаль рассказал о подходах для снижения тарифов на газ для населения
19:10
Дзюдоистка Билодид выиграла бронзу на престижном турнире
18:49
УЗ запускает чат-боты в Viber и Telegram с функцией продажи билетов
18:31
Журналистов не пустят к Зеленскому и Санду из-за локдауна
18:24
"Связанные с Россией": США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача
18:23
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:02
фото-видеоКак люди покупают товары, которые нельзя продавать в условиях локдауна
17:55
Российские наемники 6 раз нарушили "тишину", убили военного ВСУ
Все новости...