Делегація України в ПАРЄ обрала нову очільницю

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи на онлайн-засіданні обрала нового главу.

Джерело: народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який є членом делегації, в Telegram, ексочільниця делегації Ліза Ясько у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Марія Мезенцева стала новою главою української делегації в ПАРЄ.

Щойно після більш ніж 3-годинних дебатів делегація України в ПАРЄ на своєму онлайн-засіданні замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За неї проголосувало 10 членів делегації від Слуги народу, обидва представники ОПЗЖ і представник "За Майбутнє".

Деталі: Гончаренко зазначив, що представники "ЄС", "Голосу", "Батьківщини" і деякі "Слуги народу" не голосували за це рішення.

Upd. Ясько розповіла про її звільнення, зазначивши, що залишається членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ та членом політгрупи Європейської народної партії.

Пряма мова Ясько: "Мене зняли з посади Голови української делегації в ПАРЄ. На жаль, це зробили деякі колеги зі "Слуги народу" разом з ОПЗЖ.

У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі "Слуги Народу", які пройнялися цінностями й діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами та переконаннями. Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним.

Раніше мені наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті та ПАРЄ. Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь".



Довідково: Мезенцева - заступник голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Нагадаємо: Ясько очолила делегацію у вересні 2019 року. Перед цим у Раді сформували склад делегації, до неї увійшли 12 депутатів.